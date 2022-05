Schottland im Miniaturformat - Die Insel Arran

Bevor Schottland mithilfe der Eisenbahn für den Tourismus erschlossen wurde, waren Reisen lang und beschwerlich. Doch es gab einen Ort, an dem Besucher schon früher die volle Bandbreite schottischer Landschaften genießen konnten, ohne solche Strapazen auf sich nehmen zu müssen: die Insel Arran, so heißt es, bildet ganz Schottland in kleinem Maßstab nach. Paul Murton nimmt uns mit auf eine spannende Reise zu den eindrucksvollen Panoramen, der reichen Geschichte und den schönen Stränden der Insel.