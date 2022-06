Fans auf Pilgerreise - Im Land von Robert Burns

Atemberaubende Landschaften sind seit jeher der größte Reiz Schottlands. Einige der frühesten Touristen wurden jedoch von etwas ganz anderem angezogen. Sie waren Fans auf Pilgerreise. Sie besuchten all die Orte, die mit einem der ersten Weltstars in Verbindung standen: dem Dichter Robert Burns. Erst durch ihn wurde Ayrshire berühmt. Von Alloway, dem Geburtsort des schottischen Barden, führt Paul Murtons Reise an der Küste entlang über Mauchline und bis zu den berühmten Pferderennen von Ayr.