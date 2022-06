Fast wie die Schweiz - Schottland im Winter

Folge 6 25 Minuten

Am Ende des viktorianischen Zeitalters war Schottland im Sommer ein beliebtes Reiseziel. Aber wie war es um die Wintermonate bestellt, wenn die eisigen Winde peitschten und die Touristen in ihre Heimat flohen? Mit der Zeit gelang es einfallsreichen Unternehmern, die Touristen zurückzuholen. Die Kälte des Winters wurde als Attraktion für Urlauber verkauft. Ein Spielplatz für Curling, Schlittschuhlaufen, Bergsteigen und Skifahren. Fast wie in der Schweiz! Paul Murtons Reise führt ihn in den Tiefschnee, um zu erfahren, wie Schottland seinen Ruf als Winterparadies bekam.