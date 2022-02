Folge 311 40 Minuten

Heiko Bräuning begibt sich in seiner Weihnachtspredigt auf eine Landstraße ... und versucht, vom Fleck zu kommen - per Anhalter. Wer wird kommen? Wer nimmt ihn mit? Es ist ein tragisches Gefühl, aber oft Realität: dass man von A nach B muss, es alleine aus allerlei Gründen nicht schafft, aber anhalten tut auch keiner, der einen mitnehmen würde. Weihnachten heißt: Überraschungen erleben als Anhalter. Zu Gast in der Sendung ist der ehemalige Musicalstar und Gospelsänger David Thomas. Obwohl er in höchsten Tönen von Gott singt, ist doch gar nicht alles so himmelhochjauchzend in seinem Leben. Davon erzählt er im Interview.