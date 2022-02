Folge 312 40 Minuten

Zu Gast im Gottesdienst ist Marian Martin. Der gestandene junge Mann hat eine bewegte Lebensgeschichte. Das Elternhaus und die Schule musste er für drei Jahre verlassen und kam in eine Jugendhilfeeinrichtung. Dort versuchte man, ihn für das Leben fit zu machen. Und es hat sich in der Tat um 180 Grad gewandelt. Spannend, was passiert, wenn ein Mensch Hilfe zulässt. In seiner Predigt geht Reinhard Börner auf die Jahreslosung 2021 ein: "Jesus Christus spricht: Seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist!" (Lukas 6,36) Außerdem trägt er sein Lied zur Jahreslosung vor.