Folge 318 40 Minuten

Willy Paal ist Unternehmer. Und er weiß, was er kann. Bis er seine Grenzen erlebt: zwei Herzinfarkte. Dann auch noch eine Krebsdiagnose. Wie er trotzdem gelassen das Leben lebt und heiter Rede und Antwort steht, erzählt er bei Pfarrer Heiko Bräuning. In der Predigt beschäftigt sich Reinhard Börner mit der herausfordernden Aussage von Jesus: "Dein Glaube hat dir geholfen!" Aber was, wenn wir an die Grenzen des Erträglichen stoßen?