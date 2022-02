Herz in Gefahr!

Folge 319 40 Minuten

Was mit einem Herzen passiert, wenn es zu viel aufnehmen und ertragen muss! Eine eindrückliche Predigt von Heiko Bräuning. Zu Gast sind Reinhard und Marita Börner. Reinhard kennen Zuschauer als Prediger und Musiker aus unseren Fernsehgottesdiensten. Heute lernen wir auch seine Frau Marita kennen. Was sie in über dreißig Jahren Ehe zusammenhält - unter anderem auch die Musik - erzählen die beiden authentisch, humorvoll und mit Tiefgang im Interview.