Aufblühen!

Folge 321 40 Minuten

Sie ist eine wunderbare Künstlerin. Durch viel schwere Zeit im Leben hat sie den Pinsel in die Hand genommen und hat zum Malen gefunden. Sie hat einige interessante Techniken, die der Rede wert sind: Unter anderem kreiert sie Bilder mit Kassenbons. Wie das geht? Mit so wertlosem Zeug? Das zeigt Petra Weber. Heiko Bräuning spricht über die seltsame Verwandlung in seinem Geldbeutel. Wie aus Wertvollem plötzlich Wertloses wird. Und was das mit Ostern zu tun hat?