Folge 325 40 Minuten

In der Stille liegt die Kraft. So heißt es oft in der Bibel. Und das, obwohl wir so gerne lärmen und unruhig an allen Fronten kämpfen. In Psalm 62 betet David: "Meine Seele ist stille zu Gott". Über diese Sehnsucht spricht der Theologe und Liedermacher Christoph Zehendner in seiner Predigt und gibt Empfehlungen, wie wir kleine Oasen der Stille entdecken und genießen können. Außerdem singt er sein bekanntes Lied "In der Stille angekommen", das zu Stille, Begegnung mit Gott und Gebet einlädt. Christoph Zehendner lebt seit einigen Jahren mit seiner Frau im Kloster Triefenstein - auch um Menschen zu helfen, in die heilende und heilige Stille zu finden an diesem besonderen Ort.