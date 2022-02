Offline - Wie baue ich Stress ab? Wie komme ich zur Ruhe?

Folge 95 26 Minuten

In der heutigen Zeit sind wir Menschen beschäftigter als je zuvor. In der Serie "Offline" geht es Tobias Teichen darum, praktisch zu zeigen, wie wir bei so viel Ablenkung in Gottes Gegenwart wahren Frieden finden. In der heutigen Predigt zeigt er, warum wir Gottes Leitung brauchen, sobald wir unsere Seele mal zu Wort kommen lassen.