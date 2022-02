Vision Sunday: Glaubensschritte in schwierigen Zeiten

Folge 78 26 Minuten

"Wenn du in deinem Leben grade nichts hast, was dich auf die Knie bringt, um zu beten, lebst du nicht im Glauben", sagt Tobias Teichen. Er macht Mut, Glaubensschritte zu wagen und erklärt an Beispielen aus der Bibel und der Geschichte der ICF München, wie das gelingen kann.