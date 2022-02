Wie kann ich Gottes Stimme in meinem Alltag hören?

Folge 49 26 Minuten

Es gibt einen immer höher werdenden Konformitäts- und Anpassungsdruck in unserer Gesellschaft. Wir sollten uns also die Frage stellen, ob wir Gott folgen wollen oder nur der Gesellschaft. Wenn wir aber von Gott geleitet werden, dann können wir in die jeweilige Gesellschaft hineinwirken, ist Andreas Herrmann überzeugt.