Die Welt auf den Kopf gestellt (2/2)

Die Bibel berichtet: Als Paulus und Silas aus Philippi weiter nach Thessaloniki reisen und dort das Evangelium verkünden, erwartet sie auch dort Aufruhr und Neid von den Juden und dem Volk. Wolfgang Wegert geht darauf ein, was genau an der Botschaft des Evangeliums Menschen damals wie heute in Aufruhr bringt.