Edel in den Augen des Herrn (1/2)

Was heißt es, edel zu sein? Heutzutage gibt es viele Definitionen für dieses Wort, doch Christian Wegert zeigt in seiner Predigt, was den Menschen in Gottes Augen edel macht. Die Bibel gibt in der Apostelgeschichte einen deutlichen Hinweis darauf, der für damals wie heute Geltung hat.