Zwölf, die noch keine Christen waren (1/2)

Die Bezeichnung "Jünger" unterscheidet nicht zwischen wahrhaft echten Christen und solchen, die sich bloß so nennen. Pastor Christian Wegert erklärt in seiner Predigt, wie Paulus bereits bei seiner Missionsreise eine entscheidende neue Perspektive in die Gemeinden gebracht hat. Er entwickelt Leitlinien, die den lebendigen Glauben in der Nachfolge Jesu kennzeichnen.