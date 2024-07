Erweckung in Ephesus (1/2)

Paulus war auf seiner Missionsreise in der Stadt Ephesus angekommen. Diese war bekannt für Götzenanbetung, heidnische Feste und auch den Okkultismus, der in der Gesellschaft Fuß gefasst hatte. Doch Paulus ließ sich nicht entmutigen, sondern blieb über zwei Jahre dort und predigte Jesus Christus. Das Ergebnis war eine geistliche Erweckung. Was hat eine solche für Folgen?