Das höchste Gebot (2/2)

Welches ist das wichtigste Gebot? Die Antwort, die Jesus dem Schriftgelehrten gibt, ruft bei diesem eine besondere Reaktion hervor. Pastor Christian Wegert erklärt in seiner Predigt, wie diese mit dem Glauben an Jesus Christus zusammenhängt und was wir daraus auch für unser eigenes Leben lernen können.