Die Gemeinde lieben (1/2)

Paulus schreibt in dem Brief an die Philipper, dass ein Mann seine Frau so lieben soll, wie Jesus seine Gemeinde liebt. Genauso liebt der Apostel Paulus die Gläubigen, weil er von ganzem Herzen Jesus verehrt und sich als seinen Sklaven versteht. Bei seiner dritten Missionsreise durch Kleinasien ist es ihm wichtig, dass die Menschen an Jesus glauben und nicht die Apostel verehren. Pastor Christian Wegert erklärt in seiner Predigt, warum Liebe zu Gott die Gemeinde einschließt.