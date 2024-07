Das Amt eines Ältesten (1/2)

Wenn man eine geliebte Person das letzte Mal sieht, will man ihr noch einmal das Wichtigste sagen. Von genau so einer Situation handelt die Predigt: Paulus hält seine Abschiedsrede an die Leiter der Gemeinde von Ephesus. Er hat noch einige wichtige Hinweise, wie sie ihren Dienst ausüben sollen.