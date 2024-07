Erschreckt nicht (2/2)

Jesus will uns durch seine Worte praktische Hilfen und seelsorgerliche Ermutigungen für Krisenzeiten geben. Pastor Christian Wegert beleuchtet vier dieser Aspekte in seiner Predigt: Was bedeutet die Aussage Jesu, dass diejenigen gerettet werden, die bis ans Ende ausharren? Und was können wir daraus für die gegenwärtige Situation insbesondere im Kontext der Corona-Pandemie lernen?