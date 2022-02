Folge 1265 26 Minuten

Jesus warnt in der s. g. Endzeitrede aus Markus 13 vor der Entweihung und Zerstörung des Tempels in Jerusalem. Den Christen gibt er einen für die Zeit ungewöhnlichen Rat. Welchen? Und welche Funktion haben Jesu Voraussagen in der Bibel? Pastor Christian Wegert bringt Licht ins Dunkel.