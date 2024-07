Die Arbeit beginnt (2/2)

In Nehemia 3,1-4 wird vom Bau der Stadtmauer Jerusalems berichtet. Pastor Wegert spricht im zweiten Teil seiner Predigt "die Arbeit beginnt" über die Motivation und Mitwirklung am großen Plan Gottes. Im anschließenden Gespräch mit Pastor Wolfgang Wegert redet Pastor Andy Mertin über die Frage, was dies für das Gemeindeleben bedeutet.