Gebrochene Herzen (2/2)

Die Liebe sorgt weiterhin für Gefühlschaos bei den Camdens: Simon versteht nicht, was mit Deena los ist. Ruthie hat es sich mit Bert verscherzt und ist nun doch traurig. Und warum macht es Lucy so wütend, dass Andrew sie wirklich gern hat? Eric und Anni ändern ihre Strategie, was Marys Pläne angeht, mit Robbie zusammenzuziehen und das bringt Eric an den Rand des Nervenzusammenbruchs. Aber ob sie damit das Schlimmste verhindern können? Und wie wird sich Matt entscheiden: Heather oder Shana?