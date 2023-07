Guter Rat ist teuer

Mary hat sich finanziell etwas übernommen beim Kauf ihres Autos und gerät nun auch bei ihrem Job in Schwierigkeiten. Ob sie ihre Entscheidung, nicht aufs College zu gehen, bald bereut? Annie lernt für ihre erste Prüfung am College und hat deshalb alle Hände voll zu tun. Auch Matt sollte lernen, denn er ist durch die Vorprüfung gefallen, was bedeutet, dass jetzt sein Medizinstudium auf dem Spiel steht, wenn er sich nicht anstrengt. Ruthie kommt mit schlechten Neuigkeiten nach Hause: Annie und Eric müssen zum Schuldirektor. Aber wie schon so häufig steht genau dann, wenn bei den Camdens das Chaos auszubrechen droht, der Colonel vor der Tür. Was hat er wohl vor?