Großmutters Ring

Staffel 6 Folge 18 42 Minuten

Nachdem die Familien die Nachrichten verarbeitet haben, geht es für Matt und Sarah darum, Hochzeitspläne zu schmieden. Doch da tauchen bereits die ersten Probleme auf: Während Sarah sich eigentlich einen Verlobungsring gewünscht hat, hat Matt sich dagegen entschieden, da er sich keinen leisten kann. Weil er sie nicht traurig machen will, sucht er dann aber doch nach einer Lösung. Eric will ihm dabei helfen, denn er hat eine gute Idee - das denkt er zumindest. Mary und Lucy fliegen gemeinsam nach Buffalo. Eigentlich hat Mary das geplant, um Ben wiederzusehen, doch auch Lucy lernt in Buffalo unerwartet jemand ganz Besonderen kennen.