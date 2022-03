Zerwürfnisse (1/2)

Staffel 6 Folge 21 42 Minuten

Die Hochzeit von Matt und Sarah steht kurz bevor. Jetzt kann nichts mehr schiefgehen, denken sie. Doch da haben sie die Rechnung ohne ihre Väter gemacht. Um in letzter Minute doch noch etwas gegen die Hochzeit zu tun, setzt Rabbi Glass Matt wegen seiner Konversion unter Druck. Den Vorschlag, diese direkt vor der Hochzeit zu machen, nimmt Matt an. Doch als Eric davon erfährt, handelt er schnell. Wird die Hochzeit überhaupt stattfinden, wenn die zwei Väter plötzlich doch so sehr dagegen sind? Mary und Lucy haben derweil eigene Beziehungssorgen, doch ihre Partner geben alles dafür, diese zu klären. Für Robbie stellt sich eine ganz andere Frage - warum haben Simon und Ruthie plötzlich etwas gegen ihn?