Im Wendekreis des Lebens (1/2)

Staffel 7 Folge 21 42 Minuten

Eric fliegt nach New York, um mit Chandlers todkrankem Vater zu reden. Er hofft, so die Differenzen der beiden beizulegen. Als er mit Chandlers Vater spricht, kann er jedoch nicht nachvollziehen, was an ihm so schlimm sein soll. Er scheint ein sehr netter Mann zu sein. Was stimmt da nicht? Matt und Sarah sind in Aufruhr. Sarah hat einige Schwangerschaftstests gemacht und sie waren alle positiv. Eigentlich wollten sie mit dem Kinderkriegen bis nach dem Studium warten, doch was, wenn sie tatsächlich schwanger ist? Ruthie ist seit Tagen schlecht drauf. Peter will herausfinden, was ihr Sorgen bereitet.