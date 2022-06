Stunde der Wahrheit

Staffel 9 Folge 17 42 Minuten

Mary und Carlos haben ein Geheimnis. Alle Camdenkinder wissen davon und bald tun das auch ihre Freunde. Eric und Anni merken, dass etwas nicht stimmt, doch sie tappen im Dunkeln. Die Kinder sind der Ansicht, dass ihre Schwester Mary die Eltern selbst aufklären soll, doch Eric und Annie sind hartnäckig und Profis im Familienverhör. Plötzlich steht eine Notlüge im Raum: Mary und Carlos bekommen ein zweites Baby. Doch was steckt wirklich hinter der Heimlichtuerei? Martin und Mack sehen Vincent mit einem anderen Mädche und stellen ihn zur Rede. Vincent ist davon überzeug, dass Ruthie mit ihm Schluss machen will, weil sie in letzter Zeit so abweisend ist. Martin und Mack reagieren äußers aggressiv auf Vincent. Sehen sie in Ruthie nur eine Art kleine Schwester, die sie verteidigen wollen oder ist mehr im Spiel? Simons neue Freundin konfrontiert ihn mit einer delikaten Angelegenheit. Er ist schockiert.