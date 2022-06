Meine Familie (1/2)

Staffel 9 Folge 21 42 Minuten

Matt wird während der Arbeit plötzlich von Carlos angerufen. Der hat eine große Bitte - Mary hat sich von ihm getrennt und das Sorgerecht für ihren gemeinsamen Sohn abgelehnt. Carlos will mit ihm nach Puerto Rico ziehen. Jetzt soll Matt das Eric und Annie beibringen. Eric ist währenddessen mit etwas ganz Anderem beschäftigt. Cecilias Eltern möchten ein Kind adoptieren, denn seit Cecilia auf dem College ist, ist ihr Haus so leer. Eric stellt ihnen jedoch einen Waisenjungen vor, der gleich drei weitere Geschwister hat, die auch ein Zuhause brauchen. Simon nimmt sein Versprechen, dass er Gott gegeben hat, sehr ernst. Er will nie wieder vor der Ehe mit einer Frau schlafen. Jetzt muss er das nur noch seiner Freundin Rose beibringen. Vincent will sich von Ruthie trennen, aber er will sie nicht verletzen. Er bittet Martin um Hilfe, doch der Plan geht nach hinten los.