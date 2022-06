Große Amerikaner

Staffel 10 Folge 12 42 Minuten

In Ruthies Klasse stehen Referate über "Große Amerikaner" an. Ihr neuer Mitschüler Alex möchte über Martin Luther King Jr. sprechen, denn als Afroamerikaner setzt er sich dafür ein, dass Kings Traum nicht vergessen wird. Seine Lehrerin will ihm das Referat jedoch verbieten, weil Martin Luther King bereits einen ganzen Feiertag für sich hat und andere Amerikaner neben ihm vergessen werden könnten. Martin kriegt das zufällig mit und weil Alex ein guter Spieler in seinem Baseballteam ist, rät er ihm, er solle gehorchen und ein anderes Referat halten, denn Baseball sei wichtiger als Martin Luther King. Alex' Lehrerin hört Martins problematische Worte und entscheidet, ein Statement zu setzen, indem sie jedem ihrer Schüler aufträgt, ein neues Referat über einen großen Afroamerikaner vorzubereiten. Diese Entscheidung schürt Wut und Hass unter den Schülern. Als Martins Auto daraufhin mit rassistischen Wörtern beschmiert wird, merkt er, dass der Rassismus vielleicht doch näher an ihm dran ist, als er es immer dachte.