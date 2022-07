Verliebt, verlobt, ...

Staffel 10 Folge 21 42 Minuten

In einem Tag wird die Hochzeit von Simon und Rose stattfinden. Genau jetzt kommt Rose mit einer überraschenden Nachricht zu ihm - sie glaubt, dass sie schwanger ist. Simon sagt ihr gegenüber zwar, dass er sich freut, doch gerät dann in Panik und erzählt es seiner Familie. Lucy ermutigt ihn, die Panik auszuhalten und die Hochzeit trotzdem durchzuziehen. Lucy hat selbst tolle Neuigkeiten - Kevin und sie wissen nun, welches Geschlecht ihr eigenes Baby haben wird. Sie wollen es aber bis nach der Hochzeit noch geheim halten, um nicht zu viel Aufmerksamkeit zu erregen. Als Annie und Eric auf Roses Eltern treffen, erfahren sie, dass auch die beiden bereits von Roses möglicher Schwangerschaft wissen. Doch im Gegensatz zu Eric und Annie sind die beiden sehr kritisch. Sie denken, dass Rose einfach nur lügt, um Simon auch sicher an sich zu binden.