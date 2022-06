Joe kehrt zurück (2/2)

Staffel 4 Folge 2 44 Minuten

Joes Geheimnis ist aufgeflogen: Nachdem bekannt geworden ist, dass er den Autounfall, bei dem zwei Menschen starben, verursacht hat, wird er verhaftet und soll vor Gericht gestellt werden. Doch durch einen Fehler der Polizei gehen die Beweise gegen Joe verloren, sodass nun alles an seiner Aussage hängt. Wenn er sich schuldig bekennt, droht ihm Gefängnis, andernfalls kommt er ohne Bestrafung davon. Wird Joe Wiedergutmachung für seine Taten leisten und sein Leben wieder in den Griff bekommen? Und wird die Familie Greene durch diese Prüfungen völlig zerbrechen oder doch noch lernen, was Zusammenhalt bewirken kann? Mit einem Gesangsauftritt von Faith Hill in der Rolle von Joes Ehefrau Karen.