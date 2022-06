Alaska - Ein Mädchen findet seinen Weg

1 Stunde 44 Minuten

Die 18-jährige Allie (Alaska) steht vor Gericht, da sie wegen unerlaubten Alkoholkonsums angeklagt wird. Daher soll sie im Pflegeheim Sunnyvale Sozialstunden ableisten und wird der alten Mrs. Foster zugeteilt. Doch diese scheint sie gar nicht zu mögen. Auch zu Hause hat die junge Frau es nicht leicht. Es gibt etwas, das sie und die Familie stark bedrückt. Wie kommt Allie mit all den Schwierigkeiten und Mrs. Foster zurecht? Und was ist das dunkle Geheimnis, das Allie und ihrer Familie so zu schaffen macht?