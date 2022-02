Ich bringe sie in ihr Land zurück - Alijah aus Russland

21 Minuten

Seit der Gründung des jüdischen Nationalstaats Israel sind Millionen von Juden aus aller Welt in das Land ihrer Vorväter zurückgekehrt. Nach dem Zerfall der Sowjetunion im Jahr 1991 wurde das auch für Juden aus Russland möglich. Christliche Hilfsorganisationen wie der Ebenezer Hilfsfonds unterstützen jüdische Menschen in den ehemaligen Ostblockländern bei der Vorbereitung und Durchführung der sogenannten Alijah, der Rückkehr ins Land Israel. Die Dokumentation hat Mitarbeiter und Freiwillige bei ihrer Arbeit in Kaliningrad begleitet.