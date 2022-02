Wir sind Christen - Die großen Missverständnisse

Staffel 1 Folge 5 25 Minuten

Was denkt die Welt über die Kirche? Welche Verpflichtungen haben Christen? Wie sieht Gott die Menschen? Patrick Knittelfelder vergleicht die unterschiedlichen Perspektiven auf das kirchliche Leben und findet keine Übereinstimmungen. Was die göttliche von der menschlichen Sichtweise unterscheidet und worauf es für uns als Christen am meisten ankommt - darum geht es in dieser Predigt aus der Home Church Salzburg.