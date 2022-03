Am Ziele meiner sehnlichsten Wünsche

Attraktion in Avonlea: Der Jahrmarkt ist in der Stadt. Matthew, Marilla und Anne beteiligen sich an den Wettbewerben. Anne hofft, mit ihrem Kuchen nach Marys Erfolgsrezept zu gewinnen. Doch sie nimmt versehentlich eine falsche Zutat, sodass ihr Kuchen ungenießbar wird. Außerdem geht Anne Gilbert nicht mehr aus dem Kopf. Zu gerne würde sie wissen, ob sie eine Chance bei ihm hat. Ob eine Wahrsagerin ihr helfen kann? Gilbert ist vor seinem Treffen mit Winifreds Eltern sehr nervös. Währenddessen kommen sich Jerry und Diana näher.