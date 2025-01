Einen Schatz in meinem Inneren

Während Marilla darum bemüht ist, dass Anne die Schule besucht, verliert sich diese immer mehr in ihren Träumereien. Anstatt zur Schule zu gehen, versucht sie sich in der Natur selbst etwas beizubringen. Als ihre Täuschung schließlich auffliegt und sie der Lüge überführt wird, besucht sie der Pastor und gibt einen zweifelhaften Rat. Doch ein Feuer in der Stadt ändert plötzlich die Lage und fordert Anne ganz neu heraus.