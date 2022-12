Gewissensqualen sind das Gift des Lebens

Staffel 1 Folge 6 43 Minuten

Diana sucht mitten in der Nacht Anne auf, damit sie sich um ihre schwer kranke Schwester kümmert. Dank ihrer jahrelangen Erfahrung im Umgang mit kranken Kindern kann sie ihr helfen und sie vor dem Tod bewahren. Diese Rettungsaktion lässt Anne mit den Barrys Frieden schließen und bildet den Grundstein für ihre Freundschaft zu Diana. Wenig später stirbt Gilberts Vater, was alte Erinnerungen in Marilla weckt: Was hat ihren Lebensweg beeinflusst? Welche Entscheidungen bereut sie?