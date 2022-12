Die Jugend ist eine Zeit der Hoffnung

Staffel 2 Folge 1 43 Minuten

Es ist Herbst und Anne hilft in ihren Ferien bei der Ernte. Immer wieder sucht sie Zuflucht in der Natur, in ihrer Vorstellungskraft und in Büchern. Ein Ausflug ans Meer mit Matthew und Marilla fasziniert sie ganz besonders. Doch dann sorgen die Untermieter der Cuthberts, Nate und Mr. Dunlop, für Aufregung: Könnte es in Avonlea Gold geben?