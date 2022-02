Der schmerzlich leidenschaftliche Ausdruck einer Hoffnung, der es an Nahrung fehlt

Staffel 2 Folge 4 43 Minuten

Was beinhalten die geheimnisvollen Briefe, die Matthew bekommt? Anne kann es nicht lassen und liest sie heimlich. Sind es etwa Liebesbriefe? In guter Absicht antwortet sie in Matthews Namen und reißt alte Wunden wieder auf. Kann Matthew ihr verzeihen? Bei Familie Barry hängt der Haussegen schief. In übereifrigem Aktionismus will Mrs. Barry ihren Töchtern Etikette einbläuen - mit ungeahnten Folgen. Gilbert und Sebastian erleben in Trinidad ein Abenteuer der anderen Art. Eine hochschwangere obdachlose Frau braucht ihre Hilfe. Können sie Mutter und Kind retten?