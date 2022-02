Was wir waren, macht uns zu dem, was wir sind

Staffel 2 Folge 9 43 Minuten

Miss Stacy, eine fortschrittliche Lehrerin und Feministin, belebt die Schule mit neuen Methoden. Anne ist sofort fasziniert von ihr, aber ihre Versuche, Miss Stacy für sich zu gewinnen, laufen nicht gut. Rachel und andere Mütter beginnen an Miss Stacys geradezu radikal unkonventionellen Methoden zu zweifeln. Während ihr immer mehr Verachtung entgegenschlägt, macht sich Marilla ihr eigenes Bild. Schließlich kommt es zur Konfrontation, in der auch Annes und Coles Geheimnis in Gefahr gerät.