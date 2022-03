Mein Schutzengel hatte sein Möglichstes getan

Staffel 3 Folge 7 43 Minuten

Anne schreibt in einem Zeitungsartikel ihre Meinung über die ungerechte Behandlung von Frauen. Das sorgt in der ganzen Stadt für Empörung und auch Rosie fühlt sich dadurch angegriffen. Doch Anne will sich den Mund nicht verbieten lassen und organisiert einen Protest für Meinungsfreiheit. Diana zieht sich von Jerry zurück. Als dieser Anne um Rat fragt, kommt es zum Streit zwischen den Freundinnen.