Die besseren Gefühle meines Herzens

Staffel 3 Folge 10 43 Minuten

Veränderung liegt in der Luft. Das College ruft und Anne schlägt das nächste Kapitel in ihrem Leben auf. Doch der Abschied fällt ihr schwer. Matthew versucht, es ihr zu erleichtern, aber erreicht damit nur das Gegenteil. Marilla und Matthew können Anne dann aber doch noch ein ganz besonderes Geschenk mit auf den Weg geben. Überraschend trifft Anne auf Winifred, die ohne Gilbert unterwegs ist. Was hat das zu bedeuten?