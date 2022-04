Feuerprobe der Unschuld

1 Stunde 22 Minuten

Sam Miller (Barry Corbin) hat eine enge Beziehung zu Gott. Er nennt ihn Papa. Aber nicht nur das. In seinen Träumen empfängt er zukunftsweisende Botschaften und diese Botschaften behält er nicht nur für sich. Er schreibt Briefe an die Menschen, die in seinen Träumen vorkommen. Eines Tages wird er aus heiterem Himmel verhaftet. Seine Kirche wirft ihm vor, er habe Geld unterschlagen. Ist etwas Wahres an den Anschuldigungen oder ist er mit seinen Briefen der falschen Person auf die Füße getreten? Pastor Mike Andrews (Coby Ryan McLaughlin), ein ehemaliger Anwalt, geht der Sache auf die Spur.