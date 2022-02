Gottes wilde Schöpfung - Wasser

1 Stunde 20 Minuten

Springende Delfine, bunte Fischschwärme, sanfte Walriesen und manchmal auch "Unterwassermonster". Der Biologe und Christ Gordon Wilson ist beeindruckt von der Unterwasserwelt und ihren tierischen Bewohnern. Begeistert erzählt er von der Kreativität Gottes, die sich in der Schöpfung des Wassers und der Tiere darin wiederfinden lässt. Er reist durch verschiedene Gegenden der Erde und gibt Einblicke in die Vielfalt der Tiere unter Wasser. Dabei kommt Wilson den Tieren auch selbst als Taucher sehr nahe und zeigt, was so faszinierend an ihnen ist. Es geht auf eine spannende Reise in die Welt des Wassers, wo man in allen Lebewesen die Perfektion und Schönheit von Gottes Schöpfung erkennen kann.