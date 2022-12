Die Bibel erklärt: Das Evangelium des leidenden Jesus

3 Minuten

Jesus Christus ist für die Sünden der Menschen am Kreuz gestorben - freiwillig und ganz bewusst. Trotzdem hat Jesus dabei gelitten. Das Evangelium von Markus rückt das bewusste Leiden Jesu in den Fokus. Dies und was es im Markus-Evangelium sonst noch für wichtige Themen zu entdecken gibt, erfährt Matthias Brender im Gespräch mit dem Bibelexperten Dr. Ulrich Wendel.