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ab 12
Dark Web
Staffel 1 Folge 9
25 Minuten
Detective Gary Travis findet heraus, dass sich hinter der Schwangerschaft von Katie mehr verbirgt, als es auf den ersten Blick den Anschein hat. Sie wurde nicht nur zufällig unter Drogen vergewaltigt. Es häufen sich die Spuren, dass sie gezielt ausgesucht wurde. Die Jagd führt Kris und Gary mit der Hilfe des IT-Spezialisten Kevin tief hinein ins Dark Web ... 1. Teil einer Doppelfolge.
Zusatzinformationen
Altersfreigabe: ab 12 Jahren
Serie: Vindication - Rechtfertigung
Genre: Serie
Jahr: 2019-2019
Verfügbar bis: 07.08.2026 um 21:10 Uhr