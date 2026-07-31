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ab 12
Erlösung
Staffel 1 Folge 10
27 Minuten
Bei dem Versuch, den Vergewaltiger-Ring auffliegen zu lassen, gerät Kris selbst in die Gewalt der Übeltäter. Kevin und Detective Travis versuchen verzweifelt, sie zu finden. Kris schwebt in Lebensgefahr. Die Lage ist aussichtslos. Da beschließt Gary zu beten ... 2. Teil einer Doppelfolge.
Zusatzinformationen
Altersfreigabe: ab 12 Jahren
Serie: Vindication - Rechtfertigung
Genre: Serie
Jahr: 2019-2019
Verfügbar bis: 07.08.2026 um 21:35 Uhr