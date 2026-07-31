Bei dem Versuch, den Vergewaltiger-Ring auffliegen zu lassen, gerät Kris selbst in die Gewalt der Übeltäter. Kevin und Detective Travis versuchen verzweifelt, sie zu finden. Kris schwebt in Lebensgefahr. Die Lage ist aussichtslos. Da beschließt Gary zu beten ... 2. Teil einer Doppelfolge.