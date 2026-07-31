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ab 12

Erlösung

Staffel 1 Folge 10
27 Minuten

Bei dem Versuch, den Vergewaltiger-Ring auffliegen zu lassen, gerät Kris selbst in die Gewalt der Übeltäter. Kevin und Detective Travis versuchen verzweifelt, sie zu finden. Kris schwebt in Lebensgefahr. Die Lage ist aussichtslos. Da beschließt Gary zu beten ... 2. Teil einer Doppelfolge.

Zusatz­informationen

Altersfreigabe: ab 12 Jahren

Serie: Vindication - Rechtfertigung

Genre: Serie

Jahr: 2019-2019

Verfügbar bis: 07.08.2026 um 21:35 Uhr