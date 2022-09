Unplanned - Was sie sah, änderte alles

Staffel 1 1 Stunde 43 Minuten

Abbys Eltern verstehen nicht, wieso sich ihre Tochter so leidenschaftlich bei einer Organisation engagiert, die Beratung bei Schwangerschaftsabbrüchen anbietet und diese auch durchführt. Doch Abby hat ihre eigene grausame Geschichte mit diesem Thema, und damit dies keine Frau mehr erleben muss, berät sie Frauen mit einem sogenannten "Schwangerschaftsproblem". Eines Tages wird sie bei einem späten Schwangerschaftsabbruch zu Hilfe gerufen. Was sie dabei erlebt, verändert ihre Sicht auf die Dinge. Doch wie kann sie sich gegen alles wenden, wofür sie jahrelang gekämpft hat? Und was wird ihr bisheriger Arbeitgeber tun - eine Organisation, mit einer mächtigen Lobby im Rücken? Verfilmung des gleichnamigen Buches mit Musik von Bethel Music und einem Gastauftritt von Prediger Kris Vallotton. Der Film beruht auf einer wahren Begebenheit und erhielt aufgrund der aufwühlenden Bilder FSK 16.