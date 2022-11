Martin Luther

Staffel 1 Folge 1 33 Minuten

Der Mönch Martin Luther studiert die Bibel und lernt dabei, dass die Menschen allein durch Gottes Gnade und den Glauben an Gott vor der Hölle gerettet werden. Er predigt den Menschen diese Erkenntnisse und viele von ihnen glauben daran. Damit gerät Martin Luther aber in Konflikt mit dem Papst, der mit dem Verkauf von Ablassbriefen viel Geld verdient und Luther als Gefahr für sein Geschäft sieht. Zur Strafe wird Martin Luther vom Papst exkommuniziert; ihm droht sogar der Tod als Ketzer auf dem Scheiterhaufen. Luthers Freunde wollen ihn retten und arrangieren für ihn eine Anhörung vor dem Kaiser. Beim Reichstag in Worms muss Luther erklären, ob er seine Aussagen zurücknimmt oder nicht. Er trifft eine mutige Entscheidung. - Ein spannender Lebensbericht über den Reformator Martin Luther (1483-1546). Die preisgekrönte und historisch gut recherchierte Serie Torchlighters über Helden des Glaubens richtet sich an Kinder von 8 bis 12 Jahren.